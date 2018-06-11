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Экономика

Резервов Нацбанка в Кыргызстане хватит на 3,9 месяца для покрытия импорта

На 5 июня валовой объем международных резервов составляет $2 миллиарда 183,2 миллиона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном банке.

По их данным, резервы с начала года выросли на $6,8 миллиона, или на 0,3 процента. При этом, кроме валютных операций Национального банка КР, на внутреннем валютном рынке влияние на резервы оказывают и другие факторы. Например, сказываются доходы, полученные от управления международными резервами, изменение курсов валют, входящих в состав резервов, изменение цен на золото, операции по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызстана, выплаты по внешним обязательствам страны и поступления валютных средств в пользу правительства.

«В мировой практике существуют различные критерии для оценки достаточности объема резервов. Одним из них является коэффициент покрытия импорта товаров и услуг. Оптимальным считается поддержание международных резервов на уровне, выражающемся в способности страны уплатить стоимость трех месяцев будущего импорта товаров и услуг. По итогам первого квартала 2018-го данный показатель в Кыргызстане превышает эту норму и составляет около 3,9 месяца», — прокомментировали в Нацбанке.
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