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Экономика

Объем валовых международных резервов Кыргызстана превысил $5 миллиардов

Объем валовых международных резервов Кыргызстана по итогам 2024 года вырос на 57,2 процента и достиг $5 миллиардов 88 миллионов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.

Он отметил, что в сравнении с 2023 годом резервы выросли с $3 миллиардов 236,5 миллиона до $5 миллиардов 88,1 миллиона. Абсолютный прирост составил $1 миллиард 851,6 миллиона, что эквивалентно росту 57,2 процента.

«Одним из ключевых факторов, способствовавших увеличению резервов в 2024 году, стало повышение стоимости золота, учитывая значительную долю этого актива в их структуре. Национальный банк активно приобретал драгоценный металл у местных производителей, что способствовало как увеличению резервов, так и поддержке внутреннего рынка драгоценных металлов. Важную роль сыграли также грамотная инвестиционная стратегия и минимизация рисков, благодаря которым удалось повысить доходность активов и увеличить эффективность их использования», — написал глава Нацбанка.
 
По его словам, рост объема международных резервов играет важную роль в поддержании стабильности экономики страны. Он способствует укреплению национальной валюты, проведению эффективной валютной политики, выполнению внешних финансовых обязательств государства, а также поддержанию операционной деятельности Национального банка и повышению доверия к финансовой системе страны.
 
В целом значительное увеличение золотовалютных резервов в 2024 году свидетельствует о взвешенной политике управления активами Нацбанка и поддержке внутреннего рынка, резюмировано в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318092/
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