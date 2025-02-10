Валовые международные резервы Кыргызстана на конец января 2025-го составили $5,19 миллиарда. Это исторический максимум.

Согласно материалам Национального банка, за первый месяц текущего года резервы выросли на $102,78 миллиона (2,02 процента) по сравнению с декабрем 2024-го. Тогда показатель составил $5,08 миллиарда.

За год резервы увеличились на $1,87 миллиарда. Это соответствует росту на 56,66 процента, в отличие от первого месяца 2024-го ($3,31 миллиарда).

Валовые международные резервы — это сумма валютных резервов и золотого запаса страны. Они относятся к официальным резервам Кыргызстана, которые хранятся в Нацбанке. Также могут храниться в других суверенных фондах или в резервном фонде Международного валютного фонда (МВФ).

Эти резервы позволяют регулятору эффективно поддерживать стабильность обменного курса национальной валюты посредством валютных интервенций; финансировать дефицит платежного баланса, обеспечивая выполнение международных финансовых обязательств и снижать уязвимость экономики к внешним шокам, обеспечивая ресурсы для адаптации к глобальным экономическим вызовам.