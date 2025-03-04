00:34
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Экономика

Рост валовых международных резервов происходит за счет повышения цен на золото

Рост валовых международных резервов в IV квартале 2024 года продолжился за счет увеличения запасов и роста стоимости золота. Об этом сообщается в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Уточняется, что в начале осени прошлого года объем валовых международных резервов достиг $4,3 миллиарда (+63,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).

В отчете говорится,  что основным фактором роста по-прежнему является золото ($2,2 миллиарда). В сентябре 2024-го отмечался как рост физических запасов драгметалла (+23,5 процента), так и увеличение цен на него (+42,3 процента).

В ЕФСР дополнили, что к концу 2024 года уровень резервов увеличился до $5,1 миллиарда (+57,2 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321631/
просмотров: 2362
Версия для печати
Материалы по теме
Международные резервы Кыргызстана составили $5,19 миллиарда — это рекорд
Объем валовых международных резервов Кыргызстана превысил $5 миллиардов
Международные резервы Нацбанка с начала года выросли на 47 процентов
Международные резервы Кыргызстана достигли $3,6 миллиарда
Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда
Международные резервы Кыргызстана держатся на рекордной отметке в $3,3 миллиарда
Международные резервы Кыргызстана достигли рекордной отметки в $3,3 миллиарда
Международные резервы Кыргызстана превысили $3,2 миллиарда
Международные резервы Кыргызстана превысили $3 миллиарда
С начала года международные резервы Кыргызстана выросли на $36,09 миллиона
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, а&nbsp;доллар и&nbsp;тенге подорожали. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на&nbsp;3&nbsp;марта Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Рубль и&nbsp;доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на&nbsp;5&nbsp;марта Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Самозапрет на&nbsp;кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году