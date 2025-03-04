Рост валовых международных резервов происходит за счет повышения цен на золото

Рост валовых международных резервов в IV квартале 2024 года продолжился за счет увеличения запасов и роста стоимости золота. Об этом сообщается в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Уточняется, что в начале осени прошлого года объем валовых международных резервов достиг $4,3 миллиарда (+63,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).

В отчете говорится, что основным фактором роста по-прежнему является золото ($2,2 миллиарда). В сентябре 2024-го отмечался как рост физических запасов драгметалла (+23,5 процента), так и увеличение цен на него (+42,3 процента).

В ЕФСР дополнили, что к концу 2024 года уровень резервов увеличился до $5,1 миллиарда (+57,2 процента).