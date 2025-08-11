Международные резервы Кыргызстана превысили $6,6 миллиарда. Такие данные по состоянию на конец июля 2025 года содержатся в материалах Национального банка.

Отмечается, что валовые международные резервы НБ КР увеличились на $109 миллионов по сравнению с июнем ($6 миллиардов 508,42 миллиона).

Ликвидная часть резервов во втором месяце лета составила $6 миллиардов 545,14 миллиона. Месяцем ранее она составляла $6 миллиардов 435,95 миллиона.

С начала года валовые международные резервы выросли на $1 миллиард 529,42 миллиона.

Валовые международные резервы — это сумма валютных резервов и золотого запаса страны. Они относятся к официальным резервам КР, которые хранятся в Нацбанке. Также могут храниться в других суверенных фондах или в резервном фонде Международного валютного фонда (МВФ).

Эти резервы позволяют регулятору эффективно поддерживать стабильность обменного курса национальной валюты посредством валютных интервенций; финансировать дефицит платежного баланса, обеспечивая выполнение международных финансовых обязательств, и снижать уязвимость экономики к внешним шокам, обеспечивая ресурсы для адаптации к глобальным экономическим вызовам.