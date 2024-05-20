По итогам апреля валовые международные резервы Кыргызстана достигли $3 миллиардов 657,1 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Это самый высокий уровень резервов за всю историю НБ КР.

До этого самым рекордным был уровень резервов в марте ($3 миллиарда 491,16 миллиона) и феврале 2024 года ($3 миллиарда 323,82 миллиона), сентябре 2021-го ($3 миллиарда 241,14 миллиона) и декабре 2023-го ($3 миллиарда 236,48 миллиона).

В апреле текущего года по сравнению с мартом валовые международные резервы выросли на $165,94 миллиона, с начала года — на $420,62 миллиона. В отличие от марта прошлого года, они увеличились на $1 миллиард 318,91 миллиона, или на 56,4 процента.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2023-м он провел 14 интервенций и продал $655,72 миллиона. В 2024 году НБ КР провел только восемь интервенций: две по продаже долларов на $31 миллион 850 тысяч и шесть по покупке на $113 миллионов 350 тысяч.