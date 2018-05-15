Вопросы по Джерую. Депутаты намерены лично проверить, началось ли строительство

Депутаты Жогорку Кенеша намерены лично проверить, началось ли строительство. Кожобек Рыспаев рассказал ИА «24.kg», что комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию проведет выездное заседание на месторождении Джеруй.

В ноябре 2017 года Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования сообщил о начале строительства золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища. Однако депутаты уверены, что ничего не сделано.

В случае нарушения заявленного срока лицензиат соглашается на выплату штрафа в размере $100 тысяч за каждый месяц просрочки (исключение — форс-мажорные обстоятельства). «Мы намерены проверить, как идет строительство. Может, заложили только капсулу, а нам правительство рассказывает об активной работе», — сказал Кожобек Рыспаев.

Ранее российские СМИ сообщили, что «Русская платина» Мусы Бажаева отложила запуск месторождения Джеруй на два года.