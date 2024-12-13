Строительство второго этапа хвостохранилища на Джеруе проходит обследование

По приглашению компании «Альянс Алтын», которая занимается разработкой месторождения Джеруй в Таласской области, рудник посетили представители Народной комиссии, состоящей из гражданских активистов региона. Комиссия регулярно инспектирует работу предприятия. На этот раз ее члены ознакомились с итогами строительства второго этапа хвостохранилища.

Для проверки качества укладки на хвостохранилище геомембраны была привлечена независимая международная компания Sensor Group. Эта компания, являющаяся мировым лидером в своей области, применяет передовые технологии Sensor DDS Mobile и Sensor MIT. Ранее специалисты этой компании уже проводили контроль первого этапа строительства.

Руководитель хвостохранилища Джеруя Нурбакыт Масалбеков подчеркнул, что при строительстве соблюдены все нормы и стандарты.

«Для проверки состояния геомембраны мы пригласили иностранных специалистов. И серьезных ошибок не выявлено. Мы также воспользовались возможностью, чтобы еще раз пригласить представителей Народной комиссии из числа местных активистов», — сказал он.

Члены Народной комиссии высоко оценили качество выполненных работ. По словам председателя комиссии Айдара Момунтаева, компания демонстрирует открытость и соблюдение всех технологических норм.

«Мы приезжали сюда трижды в этом году — весной, летом и осенью. Компания «Альянс Алтын» максимально прозрачна в вопросах строительства хвостохранилища. Нам и всем контролирующим органам предоставляли возможность ознакомиться с ходом работ. Хочу отметить, что при строительстве первого этапа были небольшие недочеты, но второй этап выполнен на высоком уровне. Я считаю, что месторождение должно работать, если экологические нормы соблюдаются, это принесет пользу жителям Таласа», — отметил Айдар Момунтаев.

Справка:

Участок хвостохранилища на месторождении Джеруй занимает 64 гектара, из которых первый этап строительства охватывает 26 гектаров, а второй — 38 гектаров, и расположен в бессточной лощине. Хвосты (кеки), относящиеся к 5-му классу опасности (практически безопасные), складируются полусухими. Остаточная влага используется в системе замкнутого водооборота фабрики, что предельно сокращает водозабор из реки. Таким образом, какие-либо выбросы с хвостохранилища в окружающую среду исключены.

Компания «Альянс Алтын» входит в число крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана, перечислив в государственную казну 23,4 миллиарда сомов с начала своей деятельности до 30 ноября 2024 года.

В настоящее время на месторождении работают около 1 тысячи 500 сотрудников.