«Кумтор». Эволюция переговоров

Понадобилось долгих 15 лет, чтобы прийти к соглашению по крупнейшему инвестиционному проекту, которое отвечало бы интересам Кыргызстана. Правительству Сапара Исакова удалось сделать то, чего не удавалось ни его предшественникам, ни парламентским созывам, ни президентам.

Трансформация интересов и рост аппетитов

Происходило это по разным причинам: для одних «Кумтор» был источником личного обогащения, «золотой кормушкой», для других — способом заработать политические очки за счет спекуляций на благодатной кумторовской «почве». Третьи максимально тянули с принятием решения. То ли боялись взять на себя ответственность, то ли просто не знали, с какой стороны подступиться — некомпетентные «кадры». Показывать пальцем не будем. Каждый узнает себя.

Долгое время работу золотодобывающего предприятия в республике сотрясали громкие и продолжительные скандалы. Худшим соглашением по проекту называли договор с «Камеко» от 2003 года, когда Кыргызстан обменял свою первоначальную долю в «Кумторе» — 67 процентов — на 33 процента акций в созданной «Центерре Голд».

Через полгода кыргызский партнер продал 7,5 миллиона акций. Бюджет республики, говорили, поправился на $86 миллиона, но наша доля в проекте стала чуть более 16 процентов.

Требуя восстановить «историческую справедливость», в 2009 году власти добились пересмотра «невыгодного и коррупционного соглашения».

По новым договоренностям, закрепленным парламентом, Конституционным судом и Минюстом, доля республики выросла до 32,74 процента, и кыргызская сторона в итоге оказалась держателем самого крупного пакета ценных бумаг в «Центерре» — что, кстати, уже в обозримом будущем принесет жирный бонус стране.

Открывая перспективные рудники за рубежом, канадцы выводят кыргызского партнера в разряд весомых игроков на мировом рынке золота.

Как крупнейший акционер компании Кыргызстан будет получать дивиденды, не прилагая абсолютно никаких усилий — раз, и не оглушая горными работами природу — два, что, если верить радеющим за экологию, дороже и важнее любого драгоценного металла. Словом, любимый многими вариант: и наесться от пуза, и барашков сохранить.

Чего только ни предлагали

Но чувство удовлетворенности оказалось непродолжительным. И в 2012 году переговоры по проекту «Кумтор» возобновились, растянувшись на пять долгих лет. Как капризная невеста Кыргызстан перебирал предложения одно за другим.

Всем сестрам по серьгам? Нет, сатыбалдиевскую идею создания совместного предприятия с равным разделением долей в итоге отвергли.

А если в совете директоров «Центерры» совершить переворот (мы-то умеем!) и ввести в состав «своих» людей из Британии — они туда очень просились! Хватило ума погасить революционный порыв. Смутили нескучная биография и послужной список метивших так высоко английских управленцев.

Или вот еще — давайте лучше национализируем «Кумтор»!? Спецов воспитали. Технику отожмем. Справимся сами!

И так далее. И по кругу.

Пока перебирали премьеров с их вариантами, «Кумтор» сотрясали митинги: как полагается, с поджогами и горячими джигитами на лошадях. Кыргызские суды удовлетворяли иски государственных органов, заставляя иностранную компанию искать справедливости в международном арбитраже. А активисты-экологи занимались привычным делом, раскачивая экологическую лодку по семибалльной шкале.

Казалось, это тупик.

Что получили и кому мешает последнее соглашение

Каких усилий стоило выйти из этого замкнутого круга, знает команда Сооронбая Жээнбекова, который начал вести конструктивные переговоры с «Центеррой» еще в бытность премьер-министром, и правительство Сапара Исакова, продолжившего и доведшего кропотливую работу до логического конца.

Осенью 2017 года кабмин заключил новое стратегическое соглашение по проекту «Кумтор», ключевыми пунктами которого стали внушительные вливания со стороны «Центерры» в социальные проекты Кыргызстана на общую сумму в $60 миллионов и десятикратное увеличение ежегодных экологических платежей — с $310 тысяч до $3 миллионов.

$50 миллионов используют для реконструкции и строительства современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль.

$7 миллионов из десяти на покупку линейного ускорителя для лечения онкобольных компания уже выделила. Деньги поступили на счет Фонда поддержки онкослужбы, созданного постановлением правительства. К сожалению, тендер на закупку оборудования пока не состоялся.

На перспективу инвестор согласился профинансировать дополнительные геологоразведочные работы на неразведанных участках месторождения. В итоге жизнь рудника не закончится в 2026 году, и благодаря «Кумтору» в бюджет еще многие годы будут стабильно поступать налоговые отчисления, а работники предприятия, на котором трудятся около пяти тысяч местных специалистов, продолжат кормить семьи.

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Что не так?

То ли руки загребущие — дайте и технику современную, и выплаты всяко разные, и 67 вожделенных процентов, то ли очередная политическая игра, выдавить из которой теперь пытаются нынешнего молодого премьера, но голоса недовольных звучат и крепнут опять.

А как хотелось верить, что все разногласия, споры и битвы останутся позади. Но нет! Снова магнитом тянет на путь разрушений и смуты. Жгут напалмом. Как в Казармане, оставляя пепелище на почерневшей земле и большие уродливые дыры на пожамканной инвестиционной репутации страны.