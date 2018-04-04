На Кумторе намерены инвестировать в геологоразведку и продлить работу рудника

На Кумторе решили возобновить инвестиции в геологоразведку.

По данным отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, сегодня премьер-министр Сапар Исаков встретился с исполнительным директором компании «Центерра Голд Инк.» Скотом Перри. Они обсудили перспективы развития компании и выразили заинтересованность в углублении сотрудничества. Глава правительства отметил, что КР и «Центерра Голд Инк.» поступательно выполняют условия стратегического соглашения, подписанного 11 сентября 2017 года.

Скот Перри сказал, что «Кумтор Голд Компани» провела большую работу по выполнению всех рекомендаций компании AMEC, привлекавшейся правительством КР в качестве независимого международного консультанта по улучшению экологической ситуации вокруг рудника «Кумтор».

Напомним, по новому соглашению ежегодный экологический платеж увеличен с $310 тысяч до $3 миллионов. Данные аппарата правительства

Сапар Исаков затронул вопрос увеличения срока жизнедеятельности рудника, которому, по оценкам специалистов и по всем официальным документам, осталось работать не более 8-10 лет. Скот Перри подтвердил намерение компании вложить дополнительные инвестиции (порядка $25 миллионов) в дальнейшую геологоразведку, чтобы продлить работу рудника. Предприятие обеспечивает рабочими местами около пяти тысяч местных специалистов и является крупнейшим налогоплательщиком в частном секторе.

«С 2012 года мы не вкладывали средства в проведение геологоразведочных работ в связи с тем, что между правительством КР и компанией были определенные разногласия. После заключения нового соглашения мы решили возобновить инвестиции в геологоразведку», — сказал Скот Перри.

Он добавил, что изменен состав высшего руководства компании.

В настоящее время там из пяти управленцев три гражданина КР. Кыргызстанцы привлекаются в качестве специалистов на объекты «Центерра Голд Инк.» и в других странах.

Сапар Исаков подчеркнул важность расширения минерально-сырьевой базы. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность создания нового совместного предприятия с ОАО «Кыргызалтын» на паритетной основе по месторождениям, находящимся за пределами концессионных территорий рудника. Скот Перри сказал, что «Центерра Голд Инк.» будет оказывать всемерное содействие по данной инициативе. Он также проинформировал Сапара Исакова о работе компании, которая завершится к концу года и касается модернизации производства для увеличения количества извлекаемого золота. Это положительно скажется на общих объемах производства, выручки, налоговых и других обязательных платежей со стороны компании.