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Экономика

Фейк на $500 миллионов

На днях по социальным сетям начали активно распространять материал, согласно которому правительство якобы позволило компании Centerra Gold Ink вывести из страны $500 миллионов, чем нанесло большой урон благосостоянию Кыргызстана и кыргызстанцев. Любопытно, не так ли?

Сумма действительно большая, и я решил разобраться, что за этим стоит. Спокойно, без эмоций, опираясь только на документы, здравый смысл и факты. Вот что удалось выяснить.

Необходимо отметить, что с весны прошлого года, когда только начиналась президентская избирательная кампания, в отношении Сапара Исакова в социальных сетях регулярно запускались различные материалы, которые должны были бросить на него тень (он сам не баллотировался, но играл серьезную роль в команде Атамбаева), и противники этой команды делали все, чтобы ее ослабить. Я из профессионального интереса отслеживал эти «разоблачения»: анонимные статьи и видеоролики, фотоколлажи-«демотиваторы».

У некоторых роликов, направленных против Исакова, была интересная особенность: они явно озвучивались за пределами Кыргызстана актерами, которые в Кыргызстане никогда не жили. То в слове «кенеш» сделают ударение на первый слог, то неправильно произнесут название города Кара-Балта (ударение в Балта опять же на первом слоге). Никто из кыргызстанцев не скажет: кЕнеш и Кара-БАлта.

Для нагнетания трагизма ролики сопровождались мрачной музыкой, сдабривались многочисленными фотографиями и видео Исакова, и имели... очень слабую доказательную базу. Теперь вот кто-то из «доброжелателей» Кыргызстана вновь озаботился нашими делами, конкретно прошлогодним соглашением правительства с Centerra Gold по поводу Кумтора.

Если отбросить все эмоции и демагогию, содержащиеся в материале, в сухом остатке будет вот что. Во-первых, наше правительство якобы «скрывает» свои обязательства по стратегическому соглашению с Centerra Gold. И это, мол, неспроста. По утверждению анонимных авторов материала, канадцам были предъявлены иски на 22 миллиарда сомов, и часть их будто бы была «уже выиграна». А после заключения соглашения иски отозвали.

И, во-вторых, поминают те самые $500 миллионов. С этим мы разберемся чуть позже. А пока обсудим вопрос, выгодно было Кыргызстану или нет соглашение, заключенное 11 сентября 2017 года. И можно ли было 22 миллиарда сомов действительно отсудить?

Напомню, по условиям прошлогоднего соглашения канадцы взяли на себя обязательство в 10 раз увеличить платежи за ущерб экологии — до $3 миллионов в год (если удастся продлить жизнь рудника, то может получиться примерно $30 миллионов дополнительно), а кроме того, разово перечислить в природоохранный фонд $50 миллионов и $10 миллионов в Фонд поддержки онкологической службы. Со своей стороны Кыргызстан отзывал все судебные иски.

Мне удалось познакомиться с отчетом, подготовленным международной юридической компанией King&Wood Mallesons LLP. Она по поручению правительства как раз проанализировала перспективы и риски судебных разбирательств с Centerra Gold. К этому моменту из общей суммы в 22 миллиарда сомов... правительством были проиграны иски по 15 миллиардам! В судах Кыргызстана, между прочим, которые сняли арест со счетов «дочки» Centerra ЗАО «Кумтор Голд Компани», она выступала оператором проекта «Кумтор». Оставшиеся иски были частично выиграны лишь в судах первой инстанции. То есть, чтобы решение вступило в силу, требовались дальнейшие судебные разбирательства. Но...

Западные юристы в отчете справедливо указали правительству на серьезные риски того, что канадцы перенесут разбирательства в международный арбитраж, опираясь на пункты Соглашения, подписанного с ними Бакиевым в 2009 году. В нем содержалось такое понятие, как «экспроприация».

Согласно статьям Соглашения, изъятие у Centerra Gold не только активов, но и дохода без должных оснований влечет за собой серьезные санкции, поскольку рассматривается в качестве экспроприации. Фактически это запрещено.

Арбитражный трибунал будет применять положения соглашений от 2009 года, а не положения законодательства КР (напомним, кстати, что те соглашения девятилетней давности утвердил не только парламент страны, но и Конституционный суд КР).

Не буду утомлять читателей перечислением всех дотошно изложенных юристами пунктов, по которым Кыргызстану придется платить (упущенная выгода, возмещение рыночной стоимости активов на момент экспроприации и т.д.). Подведу лишь общий итог: потенциальные выплаты Centerra и другим акционерам в случае проигрыша могут составить от $750 миллионов до $2,5 миллиардов. Еще вопросы есть?

Кто-нибудь хочет рискнуть и на бюджет Кыргызстана повесить долг в 170 миллиардов сомов ($2,5 миллиарда)? Так что соглашение 2017 года, по которому Кыргызстан получает значительные суммы, вполне в наших национальных интересах.

Вообще, что касается реального экологического ущерба от проекта «Кумтор», то тема эта очень большая, сошлюсь лишь на авторитетное мнение нашего эколога, заслуженного деятеля наук Эмиля Шукурова, с которым я недавно про это говорил. Он вполне категоричен: «Кумтор наносит меньше вреда природе, чем чиновники непродуманными решениями. Требовать каких-то запредельных компенсаций за недоказанный ущерб несерьезно. Это относится и к ледникам, и к рекам (которым больше вредит город Нарын, не имеющий очистных сооружений), и к воздуху». Шукуров полагает, что достижение компромисса с Centerra — очень позитивный шаг, пусть горнякам дадут работать. И кто поспорит с аксакалом?

Теперь о «выведенных» миллионах. Квалифицированная дезинформация обычно строится на том, что какие-то реальные факты перемешиваются с вымыслом. В данном случае, похоже, именно это и произошло.

Бектур Сагынов, член совета директоров Centerra и вице-президент ОАО «Кыргызалтын» по финансам и инвестициям мне все объяснил. Начнем с того, что это деньги Centerra Gold. Они накопились за счет того, что у «Кумтор Голд Компани» («КГК») были арестованы с конца 2016 года счета по решению наших судов — и на них оседала вся выручка. Счета эти, к слову сказать, в любом случае находились за океаном (согласитесь, нельзя из страны вывести то, чего в ней нет).

Когда арест сняли, КГК перечислила по договору займа деньги Centerra — своей материнской компании (КГК ее стопроцентная «дочка»). К бюджету Кыргызстана займы и дивиденды от КГК вообще никакого отношения не имеют. Все обязательные платежи идут государству в плановом режиме, работы на месторождении продолжаются.

Хочу отметить, что у «Кумтор Голд Компани» очень известный в мире аудитор — компания KPMG. Сильно сомневаюсь, что эти аудиторы посоветовали бы КГК что-то на грани фола. И, по нашей оценке, никаких законов, включая Закон «Об акционерных обществах», компанией не нарушено. То есть проблема просто высосана из пальца.

Бектур Сагынов, член совета директоров Centerra и вице-президент ОАО «Кыргызалтын» по финансам и инвестициям

Напомним, что в Кыргызстане Закон «Об инвестициях» прямо и недвусмысленно гарантирует инвестору «право на свободный вывоз или репатриацию в свободно конвертируемой валюте доходов, полученных от инвестиций на территории Кыргызской Республики». В договоре займа между дочерней и материнской структурами законодательно никаких нарушений нет. Такая форма достаточно распространена в холдинговых компаниях.

От себя отмечу один любопытный момент: только получив дивиденды от КГК, Centerra сможет заплатить дивиденды своим акционерам — а среди них Кыргызская Республика. Это случится после годового собрания акционеров компании в конце апреля. Конечно, это прерогатива совета директоров компании и собрания акционеров, но есть обоснованное мнение, что в нынешнем году Кыргызстан может получить больше, чем раньше — ведь Centerra Gold приобрела ряд активов за пределами Кыргызстана, которые также приносят прибыль. И, между прочим, в наших интересах, чтобы она эти активы развивала: ведь у Кыргызстана в компании большой пакет акций и наши инвестиции должны работать на Кыргызстан даже после того, как иссякнет Кумтор...

В финале своего мини-расследования хотел бы коснуться еще одного аспекта этой истории. А именно не очень внятных угроз авторов антиисаковского материала: они прогнозируют, будто Centerra уйдет теперь из «обескровленного» Кумтора, так как все из него выкачала, и чуть ли не обанкротила местную «дочку».

По мнению Бектура Сагынова, это просто ничем не обоснованный бред, так как канадцы, напротив, готовятся в ближайшее время вложить многомиллионные средства в геологоразведку на Кумторе, чтобы продлить жизнь рудника как минимум на пять лет, а возможно, и больше.

Таким образом, анонимные пугалки и страшилки, запущенные накануне отчета премьер-министра Сапара Исакова перед Жогорку Кенешем, являются просто попыткой манипуляции общественным мнением в нашей стране. Не вполне понятно, в чьих интересах.

Денис Бердаков, политолог
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