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Экономика

Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз»

Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз». Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

Депутат Жанар Акаев уточнил, ведутся ли переговоры о продаже ОАО российскому «Газпрому».

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По словам Рената Тулебердиева, поступали предложения от китайской, российской и узбекской сторон. Но о конкретных переговорах о продаже предприятия говорить пока рано.

«Нужно провести тендер и создать равные условия для желающих инвестировать в «Кыргызнефтегаз», — заметил Жанар Акаев.

Ранее премьер-министр КР Сапар Исаков давал поручение внести предложения об улучшении финансово-экономического положения ОАО «Кыргызнефтегаз».
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