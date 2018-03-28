Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз». Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

Депутат Жанар Акаев уточнил, ведутся ли переговоры о продаже ОАО российскому «Газпрому».

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По словам Рената Тулебердиева, поступали предложения от китайской, российской и узбекской сторон. Но о конкретных переговорах о продаже предприятия говорить пока рано.

«Нужно провести тендер и создать равные условия для желающих инвестировать в «Кыргызнефтегаз», — заметил Жанар Акаев.

Ранее премьер-министр КР Сапар Исаков давал поручение внести предложения об улучшении финансово-экономического положения ОАО «Кыргызнефтегаз».