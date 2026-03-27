«Кыргызнефтегаз» проведет собрание акционеров на фоне уголовных дел

ОАО «Кыргызнефтегаз» объявило о годовом общем собрании акционеров, которое состоится 16 апреля в Кочкор-Ате.

В повестку включены вопросы деятельности компании за 2025-й, в том числе утверждение отчетов правления, заключений аудиторов, годового баланса, распределение прибыли и утверждение бюджета на 2026 год.

Акционеры рассмотрят вопросы досрочного прекращения полномочий и избрания членов совета директоров и службы внутреннего аудита.

На повестке внесение изменений в устав и внутренние документы и увеличение количества обращаемых акций.

Список акционеров, имеющих право на участие, сформирован по состоянию на 25 марта этого года.

Напомним, бывшего главу Национального банка Мелиса Тургунбаева задержали и водворили в изолятор временного содержания. Сотрудники следственной службы МВД вызвали его на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с ОАО «Кыргызнефтегаз». По итогам следственных действий Мелиса Тургунбаева задержали.

Кроме того, до 16 мая в СИЗО-1 водворены:

бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Н.Н., 1983 года рождения;

экс-заместитель председателя правления компании и директор одной из аффилированных структур А.Р., 1980 года рождения;

директор связанной фирмы А.Н., 1988 года рождения;

бывший директор аффилированной компании М.Б., 1990 года рождения.

Также по делу «Кыргызнефтегаза» допросили брата и сына экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.