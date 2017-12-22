Что делать с «Кыргызнефтегазом»? Мнения экспертов

Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА) и аналитического центра «БизЭксперт» Улук Кыдырбаев и экономист Азамат Акенеев озвучили ИА «24.kg» позицию по ситуации с ОАО «Кыргызнефтегаз».

Накануне премьер-министр Сапар Исаков провел совещание на предмет ситуации с «Кыргызнефтегазом». Газа предприятие добывает мало, а производимое им топливо не соответствует стандартам ЕАЭС. Глава кабмина дал аппарату пять дней на то, чтобы предложить план по улучшению финансово-экономического положения компании.

Руководство ОАО «Кыргызнефтегаз» предлагает привлечь инвесторов для модернизации и дальнейшего развития предприятия.

Улук Кыдырбаев считает, что это целесообразное решение. В стране много государственных объектов, предприятий, акционерных обществ с госдолей, которые являются убыточными. Их проблемы нужно решать на првительственном уровне, своими силами они не справятся.

«В таких случаях есть два выхода. Первый — продажа предприятия. Это нужно, потому что от таких объектов обществу нет пользы. Они не приносят добавленную стоимость, дополнительных отчислений в бюджет страны, не улучшают качество жизни населения, не обогащают его с точки зрения заработных плат, не создают рабочие места. Такие предприятия только эксплуатируют существующие активы и мощности, что в итоге ухудшает их положение и приносит убытки. Второй выход — отдать в концессию, то есть передать в управление инвесторам. Это одна из форм государственно-частного партнерства, о котором мы столько говорим», — отметил Улук Кыдырбаев.

Эксперт уверен, что второй вариант наиболее выгоден. Особенно государству, которое в случае концессии ничего не теряет.

Нужна такая политика, когда в такие предприятия вкладываются заинтересованные инвесторы с соответствующим опытом в данной области. Улук Кыдырбаев

«Согласно договоренностям, инвестору на определенный срок передается в управление госпредприятие, из которого он должен сделать процветающее и модернизированное. При этом государство не теряет собственность. А у местных жителей, рабочих предприятия улучшается жизнь. Но государство должно создать благоприятные условия для инвесторов», — подчеркнул эксперт.

Похожую позицию высказал и экономист Азамат Акенеев.

Если от ОАО «Кыргызнефтегаз» нет пользы, пусть его реанимацией займутся инвесторы. Госдоля должна оставаться только в тех компаниях, которые имеют стратегический характер для страны. Азамат Акенеев

По его словам, «Кыргызнефтегаз» не относится к числу стратегических компаний. А нынешние сложности предприятие испытывает давно. Сейчас надо искать наилучшие и оптимальные пути решения проблем. Одним из них может стать приватизация компании.

Если сегодня есть заинтересованный в предприятии инвестор, нужно отдать компанию ему через открытый конкурс. Государству надо сбросить с себя эту проблему. Азамат Акенеев

Ситуацию с неэффективным управлением не решат государственные менеджеры из-за неэффективности госпредприятий как таковых, считает экперт. В пример он привел продажу ОАО «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» в 2014 году.

«Если мы продали один из таких стратегических объектов, то раздумывать над будущим ОАО «Кыргызнефтегаз» нет смысла. Оно не имеет статуса стратегического. На предприятие должны прийти инвесторы, которые смогут модернизировать производственные мощности завода, дав ему шанс на дальнейшее развитие. Учитывая, что руководство предприятия обозначило имеющиеся проблемы перед правительством, необходимо найти оптимальный способ помочь», — заключил эксперт.