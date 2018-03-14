Новым инвестором проекта «Умный город» может стать компания Cisco, у которой есть опыт реализации подобных проектов. С таким предположением выступил эксперт в области IT-технологий Азиз Солтонбаев, комментируя ИА «24.kg» разрыв соглашения с Huawei.

По его словам, если одна из сторон не выполняет условия инвестиционного соглашения в части предоставления технического задания и технико-экономического обоснования проекта, то другая сторона вправе расторгнуть соглашение. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не откладывать проект.

При этом правительство Кыргызстана делает все необходимое для реализации проекта в части внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты и положения. Например, инициатива о льготной перерегистрации автомобилей реализуется в рамках проекта «Умный город».

«Во время поездки в Давос (Швейцария) были встречи с компанией Cisco. Мы можем рассматривать ее в качестве потенциального партнера в реализации данного проекта. В целом проект движется. Вся нормативно-правовая база готовится и будет готова в ближайшее время. И следующему инвестору будет гораздо легче приступить к реализации «Умного города», — отметил Азиз Солтонбаев.

При этом эксперт уверен, что судебных исков и споров после расторжения соглашения не будет. Ведь условия инвестиционного договора не выполнил сам инвестор.