В приложении «Мой город» можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль

Приложение «Мой город» скачали 650 тысяч бишкекчан. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, приложение позволяет горожанам оставлять обращения по всем вопросам жизнедеятельности города, отслеживать передвижение общественного транспорта в режиме онлайн, получать новости о деятельности столичного муниципалитета.

Дополнительно в ближайшем обновлении приложения внедрят функцию по определению местоположения эвакуированного автотранспортного средства, припаркованного в неположенном месте.

Кроме того, появится возможность в «Мой город» производить оплату коммунальных услуг, представляемых филиалом «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО НЭСК, КП «Бишкектеплоэнерго» и МП «Тазалык».