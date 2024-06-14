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Техноблог

В приложении «Мой город» можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль

Приложение «Мой город» скачали 650 тысяч бишкекчан. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, приложение позволяет горожанам оставлять обращения по всем вопросам жизнедеятельности города, отслеживать передвижение общественного транспорта в режиме онлайн, получать новости о деятельности столичного муниципалитета.

Дополнительно в ближайшем обновлении приложения внедрят функцию по определению местоположения эвакуированного автотранспортного средства, припаркованного в неположенном месте.

Кроме того, появится возможность в «Мой город» производить оплату коммунальных услуг, представляемых филиалом «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО НЭСК, КП «Бишкектеплоэнерго» и МП «Тазалык».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296749/
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