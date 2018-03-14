«Умный город» бросать нельзя, надо запомнить урок от соглашения с Huawei

«Главное, чтобы правительство не прекращало усилий в данном направлении и учло ценный опыт, который вынесло из общения со специалистами Huawei», — заявил ИА «24.kg» кандидат технических наук, специалист по IT-технологиям Кабулджан Юсупов, комментируя расторжение соглашения по «Умному городу».

По его словам, создание «Умного города» требует серьезной предварительной подготовки. Это должно касаться как правовой подготовки, так и, например, подготовки всех перекрестков, где будут устанавливать камеры. Должна быть дорожная разметка, регулирующие движение знаки и так далее. Всю подготовительную работу можно провести и без Huawei.

«Необходимо хорошо проработанное технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). Без него проект рискует стать невыгодным для страны. Конечно, Huawei известна как крупный игрок на IT-рынке, но она — далеко не единственная. И если не осуществился проект, в котором мы были бы завязаны исключительно на поставки китайского оборудования, то, возможно, это и к лучшему. Излишняя торопливость, недостаточная проработанность деталей проекта могла бы обернуться неприятными последствиями в дальнейшем», — подчеркнул Кабулджан Юсупов.