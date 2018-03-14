Более 17,5 тонны золота произвели на «Кумторе» в 2017 году

В 2017 году на руднике «Кумтор» произвели 562 тысячи
Как отмечается, объем реализованной продукции составил 550 тысяч
1Влияние «Кумтора» на макроэкономические показатели Кыргызстана
По предварительным данным Национального статистического комитета КР:
- доля «Кумтора» в ВВП страны в 2017 году составила 9,7 процента;
- доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства — 21,1 процента.
2Платежи на территории Кыргызстана
В 2017 году платежи на территории республики (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $269,731 миллиона.
3Прогноз на 2018 год
На «Кумторе» объем производства золота в 2018 году должен составить около 450-500 тысяч унций, или 14,15-15,55 тонны золота.
Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме $733-815 за реализованную унцию.
Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере $63 миллиона. Расходы на модернизацию основных фондов в $49 миллионов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники ($42 миллиона).
Инвестиции в развитие на «Кумторе» в 2018 году планируются в сумме $14 миллионов и в основном связаны со строительством дамбы хвостохранилища ($9 миллионов).
4Комментарий
Президент и главное должностное лицо компании «Центерра Голд» Скотт Перри отметил: «Я рад сообщить о выполнении нами планового задания по общему производству золота в объеме 785 тысяч
«Так, в 2017 году предприятие произвело 562 тысячи
Это был еще один успешный для «Кумтора» год, когда он перевыполнил плановый показатель по производству золота при объеме совокупных расходов на поддержание основных фондов ниже запланированного минимума.Скотт Перри