Более 17,5 тонны золота произвели на «Кумторе» в 2017 году

В 2017 году на руднике «Кумтор» произвели 562 тысячи 749 унций, или 17 тонн 503,46 килограмма золота. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

Как отмечается, объем реализованной продукции составил 550 тысяч 134 унции (тройская унция = 31,10348 грамма), или 17 тонн 111,09 килограмма золота. Выручка составила $685,2 миллиона.

1Влияние «Кумтора» на макроэкономические показатели Кыргызстана

По предварительным данным Национального статистического комитета КР:

доля «Кумтора» в ВВП страны в 2017 году составила 9,7 процента;

доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства — 21,1 процента.

2Платежи на территории Кыргызстана

В 2017 году платежи на территории республики (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $269,731 миллиона.

Всего за период работы компании с 1994 по 2017 годы выплаты на территории Кыргызстана превысили $3 миллиарда 472 миллиона.

3Прогноз на 2018 год

На «Кумторе» объем производства золота в 2018 году должен составить около 450-500 тысяч унций, или 14,15-15,55 тонны золота.

Совокупные затраты на поддержание производства запланированы в объеме $733-815 за реализованную унцию.

Общие капитальные затраты (исключая капитализацию вскрышных работ) планируются в размере $63 миллиона. Расходы на модернизацию основных фондов в $49 миллионов главным образом связаны с капитальным ремонтом и заменой тяжелогрузной горной техники ($42 миллиона).

Инвестиции в развитие на «Кумторе» в 2018 году планируются в сумме $14 миллионов и в основном связаны со строительством дамбы хвостохранилища ($9 миллионов).

Денежная составляющая капитализированных расходов на вскрышные работы в связи с разработкой карьера в 2018 году ожидается в размере $122 миллиона из $168 миллионов, выделенных в целом на капитализацию вскрышных работ в 2018 году.

4Комментарий

Президент и главное должностное лицо компании «Центерра Голд» Скотт Перри отметил: «Я рад сообщить о выполнении нами планового задания по общему производству золота в объеме 785 тысяч 316 унций при совокупных расходах на поддержание основных фондов в перерасчете на 1 унцию реализованной продукции и с учетом побочного продукта в объеме $688 на унцию, что ниже запланированного минимума, предусмотренного на 2017 год».

Это был еще один успешный для «Кумтора» год, когда он перевыполнил плановый показатель по производству золота при объеме совокупных расходов на поддержание основных фондов ниже запланированного минимума. Скотт Перри

749 унций

«Так, в 2017 году предприятие произвело 562 тысячизолота при совокупных расходах на поддержание основных фондов с учетом побочного продукта в размере $698 на унцию реализованной продукции», — отметил Скотт Перри.