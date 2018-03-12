Еще одно предприятие Кыргызстана попалось на незаконном ввозе сухого молока в РФ

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области задержало очередную партию незаконно ввезенного из Кыргызстана сухого молока. Товар принадлежал компании «Шин Лайн», сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 20 тонн сухого молока. Продукцию обнаружили на посту «Сагарчин» Акбулакского района. Груз следовал из Кыргызстана (с ОсОО «Шин Лайн») в Россию на ОАО «Ногинский складской комплекс» в Московской области с нарушением требований законодательства Таможенного союза в области маркировки товара. На части груза она отсутствовала, часть — имела явные признаки перемаркировки.

Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности. Товар отправили назад в Кыргызстан.

«Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в марте 2018 года пресечено пять попыток ввоза на территорию России более 86 тонн сухого молока из Кыргызстана», — говорится в сообщении.