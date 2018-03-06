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Экономика

В Кыргызстане обещают, что топливо к весенне-полевым работам не подорожает

Нефтетрейдеры Кыргызстана уверяют, что в период весенне-полевых работ дефицита ГСМ не будет. Об этом они сообщили Государственному агентству антимонопольного регулирования.

В рамках подписанного меморандума между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана некоторые компании предоставляют скидки на дизельное топливо от 5 до 7 процентов.

Цены на ГСМ формируются на основе рыночного механизма. Законодательством не предусмотрено прямое государственное регулирование за исключением повышения цен на 20 и более процентов в течение месяца. Антимонополия постоянно следит за ситуацией на рынке ГСМ, мониторит розничные цены в регионах, дает рекомендации нефтетрейдерам не повышать необоснованно цены.

Следует отметить, с начала января в Кыргызстане дорожает топливо. ГСМ выросли в цене в среднем на 1 сом.
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