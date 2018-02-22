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Экономика

За полтора месяца топливо в Кыргызстане подорожало в среднем на один сом

С начала января в Кыргызстане дорожает топливо. ГСМ выросли в цене в среднем на 1 сом. Последнее повышение произошло на этой неделе.

Так, бензин марки Аи-95 подорожал на 0,9-1 сом. Самое большое повышение наблюдается на бензин марки Аи-92: 0,6-1,2 сома. Дизельное топливо выросло в цене на 0,7-1 сом.

«Повышение произошло, как мы и предполагали, на 4-6 процентов. Это связано с ростом отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах в России. Сколько будет стоить ГСМ в марте, мы пока не можем сказать. Расценки на НПЗ РФ мы еще не получали», — прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов.
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