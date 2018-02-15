Почти 4 тысячи человек арендуют лесные пастбища в Кыргызстане. Такие данные представлены Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Площадь лесных пастбищ, переданных в аренду в 2015 году, составила 402,1 тысячи гектаров, в 2016-м — 580 тысяч гектаров, по итогам 9 месяцев 2017-го — 361,9 тысячи гектаров.

Общая площадь земель государственного лесного фонда, где разрешается пасти скот, составляет 927,6 тысячи гектаров.

Ряд депутатов парламента отмечает, что деньги за аренду лесных пастбищ до 1 января 2017 года поступали на спецсчета лесных хозяйств. После вступления в силу Бюджетного кодекса их направляют в республиканский бюджет, что является «преградой для развития лесных хозяйств и развития регионов в целом».

В связи с этим парламентарии вносят поправки в Закон «О неналоговых платежах», чтобы средства за аренду в полном объеме поступали в бюджет айыльных аймаков. Документ вынесли на общественное обсуждение.