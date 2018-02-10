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Экономика

Сборы на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин» выросли в 2,5 раза

Сборы на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин» выросли в 2,5 раза благодаря уменьшению влияния человеческого фактора на их работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

По их данным, осуществить оптимизацию позволило создание Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Введена система «Единая остановка» на стационарных постах. Сейчас на стадии завершения проект по внедрению автоматизированной информационной системы «Электронный транспортный контроль». Его финансирует Россия в рамках Дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. За счет бюджетных средств создается единый централизованный сервер для свода и сбора всей информации с постов транспортного контроля.

В начале 2017 года на постах «Сосновка» и «Кемин» установили систему динамического весогабаритного контроля «Бетамонт». Благодаря этому сборы выросли в 2,5 раза.

«Преимуществом системы является полное сканирование автотранспортных средств на предмет соблюдения установленных на территории Кыргызстана весогабаритных параметров при движении транспорта», — заключили в Минтрансе.

Отмечается, что в 2017 году от выдачи разрешительных документов, взвешивания и измерения габаритных параметров, сбора штрафов за административные правонарушения поступило 182 миллиона 519,5 тысячи сомов. Это на 5 миллионов 475 тысяч меньше, чем в 2016-м. В Минтрансе связывают уменьшение поступлений со снижением экономической активности в транспортной отрасли.
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