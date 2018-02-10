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Экономика

Подписан контракт на вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС

Накануне «Электрические станции» заключили контракт с предприятиями GE Hydro (Франция) и GE Renewable (Швейцария) о реализации второй фазы проекта по модернизации Токтогульской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.

По их данным, финансировать проект будут Азиатский банк развития (АБР) и Евразийский банк развития (ЕАБР). Планируется заменить четыре агрегата станции, которые проработали 43 года. GE обязалась ввести первый агрегат в эксплуатацию к ноябрю 2020 года. Проект завершится к ноябрю 2023-го.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев отметил, что до 2020 года предстоит работа по согласованию проектов и технического оснащения. И только потом начнется постепенный монтаж агрегатов.

Проект модернизации Токтогульской ГЭС включает три фазы. В рамках первой, которая уже началась, заменили два трансформатора, кабельные линии и коммутационное оборудование. Закончится фаза в 2018 году.

Первую и вторую фазы проекта финансируют АБР и ЕАБР. На первую выделено $210 миллионов, на вторую — $310 миллионов. Половина средств АБР — грант, вторая — кредит. ЕАБР предоставил деньги только в кредит. Заем льготный — под 1 процент первые 8 лет, последующие 24 года — под 1,5 процента годовых.

«С подрядчиками мы подписали контракт на $104 миллиона, хотя на работу выделено $224 миллиона. Оставшиеся деньги мы предложим инвестировать в модернизацию Уч-Курганской ГЭС. Мы ведем переговоры с АБР, чтобы сэкономленные деньги направить туда. Для утверждения проекта нужно сделать ТЭО», — заключил Узак Кыдырбаев.
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