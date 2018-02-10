Доллар в Кыргызстане подорожал и превысил отметку 69,1 сома

В Кыргызстане после январского падения доллар вновь отыгрывает позиции. За две недели «американец» подорожал на 70 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,65-68,8 сома, а продают по 69-69,1. Номинальный курс — 68,9 сома (рост за сутки — 0,35 процента).

Отметим, всего за сутки доллар вырос в цене на 20 тыйынов. Национальный банк хранит молчание. В феврале он ни разу не выходил на валютный рынок с интервенциями. В январе НБ КР один раз купил на рынке $15 миллионов 50 тысяч и один раз продал $5,4 миллиона. Таким образом, чистая продажа валюты составила $9 миллионов 650 тысяч.