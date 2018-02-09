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Экономика

Нацбанк повез коллекционные монеты на ярмарку. Продали все

Национальный банк принял участие в 47-й ежегодной выставке-форуме Всемирная монетная ярмарка 2018 (World Money Fair 2018) в Берлине (Германия). Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, на выставке представили 48 серебряных коллекционных монет Кыргызстана из серий «Произведения Чингиза Айтматова на монетах», «Красная книга Кыргызстана», «Исторические события», «Памятники истории и архитектуры Кыргызстана», «Эпоха Кыргызского каганата», «Национальные виды спорта и народные игры» и монеты, выпущенные в рамках международной программы центральных банков стран ЕАЭС.

«Весь ассортимент коллекционных монет Национального банка, представленный на выставке, вызвал большой интерес нумизматического сообщества. Коллекцию кыргызских монет распродали за время проведения мероприятия», — отметили в НБ КР.
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