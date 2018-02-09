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Экономика

Национальный банк оштрафовал обменки на 400 тысяч сомов

Национальный банк оштрафовал обменки в городах Кара-Суу и Оше Ошской области и Манасском районе Таласской области на 400 тысяч сомов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, за обмен иностранной валюты без лицензии в городах Кара-Суу и Оше привлечены к административной ответственности три гражданина Кыргызстана с наложением штрафа в 100 тысяч сомов на каждого.

Кроме того, за нарушение банковского законодательства на 100 тысяч сомов оштрафован владелец обменного бюро, расположенного на территории рынка в селе Новодонецк Манасского района Таласской области.

Новые штрафы вступили в силу еще в 2017 году. Они выросли практически в десять раз. Таким образом Нацбанк пытается бороться с незаконной работой обменок.
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