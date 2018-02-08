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Экономика

Кыргызским бизнесменам трудно торговать с Узбекистаном

Кыргызским бизнесменам трудно торговать с Узбекистаном из-за сложностей при конвертации сомов и долларов в сумы. Об этом сегодня заявил министр экономики Артем Новиков на встрече с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

Глава Минэконома отметил положительную тенденцию в развитии торговых отношений между странами. При этом власти республики должны принять все меры, чтобы создать условия для развития торгово-рыночных отношений.

Сейчас кыргызские компании при реализации контрактов (экспорте) сталкиваются с трудностями в части конвертации узбекских сумов в кыргызские сомы и доллары. Кыргызская сторона готова поставлять продукцию за кыргызские сомы и доллары.

«Подписанное 13 декабря 2017 года рамочное соглашение между Министерством экономики Кыргызстана и Министерством внешней торговли Узбекистана о развитии сотрудничества в области торгового финансирования открывает перспективы для сотрудничества между банками двух стран, в том числе в беспрепятственном открытии корреспондентских счетов между банками двух стран», — отметил Артем Новиков.

Он попросил коллегу оказать содействие в открытии корреспондентского счета в узбекских сумах в Государственно-акционерном коммерческом банке «Асака» («Асака Банке»). Артем Новиков уверен, что это позволит производить конвертации в национальных валютах и будет способствовать развитию торговых отношений.

В рамках визита узбекской делегации в Кыргызстан ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «РСК Банк» КР и Национальным Банком внешнеэкономической деятельности РУз и соглашения о партнерстве между ОАО «Айыл Банк» и «Асака Банком».

В Кыргызстане находится делегация из Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым. Стороны провели переговоры, состоялась встреча бизнесменов двух стран. Сейчас делегация отправилась на предприятия Сокулукского и Ысык-Атинского районов. Ожидается, что завтра делегация отправится в Ош и посетит там ряд предприятий.
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