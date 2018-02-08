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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $43,95 миллиона

В январе валовые международные резервы Кыргызстана увеличились на $43,95 миллиона. Такие данные приводят в Национальном банке страны.

По его данным, в январе резервы составили $2 миллиарда 220,44 миллиона. Это самый большой показатель за последние три года. Выше объем резервов был только в августе 2014 года — $2 миллиарда 222,68 миллиона. В 2017 году резервы Кыргызстана выросли на $237,37 миллиона.

Национальный банк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса доллара. В январе НБ КР провел две интервенции. Один раз он купил на рынке $15 миллионов 50 тысяч и один раз продал — $5,4 миллиона. Таким образом, чистая продажа валюты составила $9 миллионов 650 тысяч.
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