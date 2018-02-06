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Экономика

Списание долга Кыргызстану в $240 миллионов одобрил президент России

Президент России Владимир Путин подписал закон об урегулировании долга Кыргызстана перед РФ по ранее предоставленным кредитам в размере $240 миллионов. Об этом сообщил «Росбалт».

Как отмечается, речь об урегулировании остатка задолженности в $240 миллионов от общего объема ранее выданных КР кредитов в $488,9 миллиона. Из этих денег Кыргызстан выплатил только $55,1 миллиона.

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Соглашение об урегулировании задолженности заключено в 2012 году. В мае 2013-го Москва списала почти $188,9 миллиона, а оставшиеся $300 миллионов подлежали списанию в течение 10 лет.

В феврале 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к Владимиру Путину с просьбой о единовременном списании остатка задолженности, мотивировав это необходимостью улучшения долговых показателей Бишкека.
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