Списание долга Кыргызстану в $240 миллионов одобрил президент России

Президент России Владимир Путин подписал закон об урегулировании долга Кыргызстана перед РФ по ранее предоставленным кредитам в размере $240 миллионов. Об этом сообщил «Росбалт».

Как отмечается, речь об урегулировании остатка задолженности в $240 миллионов от общего объема ранее выданных КР кредитов в $488,9 миллиона. Из этих денег Кыргызстан выплатил только $55,1 миллиона.

Читайте по теме Государственный долг Кыргызстана превысил $4,5 миллиарда

Соглашение об урегулировании задолженности заключено в 2012 году. В мае 2013-го Москва списала почти $188,9 миллиона, а оставшиеся $300 миллионов подлежали списанию в течение 10 лет.

В феврале 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к Владимиру Путину с просьбой о единовременном списании остатка задолженности, мотивировав это необходимостью улучшения долговых показателей Бишкека.