Страны в ЕАЭС принимали не за красивые глаза, а на определенных условиях

«В определенной мере достаточно успешный проект ЕАЭС связан с тем, что принимали туда не за красивые глазки, а на определенных условиях», — заявил сегодня во время видеомоста заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, сейчас сложно что-то говорить о возможности вступления в ЕАЭС Узбекистана и Таджикистана. Таджикистан высказал желание стать частью союза, Узбекистан нет.

«У нас открытая структура. Но это не значит, что мы кого-то будем стараться затягивать. Таджикистан, если хочет войти в состав ЕАЭС, тоже должен выполнить определенные условия. Например, замок побольше повесить на свою границу — известно в каком направлении. И другие условия. Нужно обсуждать условия, критерии, чтобы потом не было разочарования. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — человек прагматичный. Как только он разберется с экономикой и структурой власти, он все равно придет к тому, что оставаться таким острым среди стран Центральной Азии смысла нет. Постепенно и Узбекистан придет к идее вступления в наше сообщество», — отметил Владимир Жарихин.

С ним не согласился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он уверен, что в ближайшее время Узбекистан не станет вступать в ЕАЭС.

«Я не думаю, что Узбекистан когда-нибудь вступит в ЕАЭС. По крайней мере, сейчас я оснований для этого не вижу. Узбекистан будет проводить самостоятельную внешнюю политику. И в ее рамках участие в ЕАЭС в планы Ташкента не входит», — заключил эксперт.