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Экономика

У жителей Таласской области нет претензий по освоению Джеруя

У жителей Таласской области нет претензий по освоению Джеруя. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил полномочный представитель правительства в регионе Марат Мураталиев.

По его словам, народ согласен, чтобы месторождение работало. «По 170 миллионов сомов перечислено в областной и районные фонды. Построено мини-футбольное поле, для крестьян закуплена сельскохозяйственная техника, установлено уличное освещение. Разногласия в прошлом», — отметил Марат Мураталиев.

Полпред предлагает на выделенные инвестором деньги построить хлебопекарню, швейный цех, кирпичный завод. «Благодаря этому будут развиваться села. В 2019 году начнется производство золота. Талассская область будет получать от выработки два процента. Денег на развитие будет еще больше», — сказал Марат Мураталиев.

В ноябре 2017 года на месторождении Джеруй началось строительство золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища.
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