Операторы связи готовы сотрудничать с Нацбанком и госорганами

«Операторы связи готовы сотрудничать с Национальным банком и государственными органами для обеспечения безопасности платежей и соблюдения законодательства Кыргызстана», — заявил журналистам глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев.

Напомним, сегодня председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов заявил, что регулятор не преследует цели обязательно запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса телефона. Главное, чтобы была обеспечена безопасность платежей.

«Подобное требование является разумным компромиссом при сложившейся ситуации. Сотовые компании готовы тесно сотрудничать с Нацбанком и другими госорганами. Это позволит значительно улучшить доступ к финансовым услугам граждан Кыргызстана, особенно в отдаленных районах, где отсутствует инфраструктура финансовых учреждений. Операторы сотовой связи, в свою очередь, готовы взять на себя дополнительные обязательства по улучшению финансовой грамотности населения и развитию рынка безналичных платежей в Кыргызстане», — заявил Айбек Куренкеев.