Хранить деньги на мобильных кошельках сотовых операторов — это то же самое, что положить их на банковский счет. Поэтому опасения Национального банка о том, что сотовые компании будут аккумулировать средства абонентов у себя, беспочвенны, заявляют в Ассоциации операторов связи Кыргызстана и сотовых компаниях страны.

Нацбанк КР и коммерческие банки страны сейчас выступают против того, чтобы кыргызстанцы имели простой и удобный способ пополнять свои мобильные кошельки, просто переводя туда деньги с баланса телефона. По мнению регулятора, абоненты все же будут хранить средства не в своем кошельке, а на балансе телефона, и в таком случае уровень защищенности низок. Но это в корне не так.

Если хранить деньги на балансе телефона и не переводить их на электронный кошелек, то невозможно сделать оплату за товары и услуги, утверждает глава Ассоциации операторов связи КР Айбек Куренкеев.

«С точки зрения пользователя не совсем удобно держать деньги на балансе телефона. Наиболее логичный шаг — сразу после пополнения баланса телефона перевести основную часть средств на электронный кошелек и по мере необходимости оплачивать оттуда: платить за связь и другие услуги», — сказал руководитель ассоциации.

Деньги защищены банковским законодательством

Сохранность денег на балансе электронного кошелька мобильных оператора обеспечивает банк. Каждый сотовый оператор имеет партнера — банк или компанию, которые уже имеют лицензию Нацбанка на выпуск электронных денег и полностью подчиняются требованиям регулятора.

То есть деньги, переведенные с баланса на электронный кошелек, фактически находятся у банка, который обеспечивает 100-процентную защиту средств.

По словам директора по правовым вопросам «Скай Мобайл» Галины Кучерявой, безопасность гарантируется тем, что все деньги абонентов будут находиться на счетах в банках. В случае, например, если платеж по какой-то причине не дойдет до адресата и будет потерян, банк возместит его.

«Даже сейчас безопасность та же, что и в банках. Если не выше. Потому что банки в основном обслуживаются за границей, а это — дополнительный фактор риска», — сообщили в «Скай Мобайл».

Айбек Куренкеев добавил, что в Кыргызстане создается уникальная финансовая экосистема, где источником пополнения денег и инфраструктурой выступают мобильные операторы, но, с другой стороны, работают банковские процессы, законодательство, нормативная база. В результате появляется очень удобный продукт — в первую очередь для пользователя.

Отличия в кошельках

В плане защиты денег мобильные кошельки сотовых операторов ничем не отличаются и от электронных кошельков банков. Средства на них также хранятся на счетах финансовых учреждений и защищены государством.

Но, что очень важно, мобильные кошельки можно пополнять через баланс, а в совокупности это более 25 тысяч точек пополнения. Закинуть деньги на телефон можно в любом селе Кыргызстана и потом перевести их тут же на электронный кошелек оператора. А вот пополнить электронный кошелек банка можно только через платежный терминал или филиал банка и максимальное количество точек пополнения составляет всего 2,5 тысячи. И здесь инфраструктура кредитных учреждений в разы уступает уже выстроенной сети сотовых компаний.

Баланс sim-карты служит лишь платежным средством, как терминал, банковская карта, касса банка или сотового оператора, рассказал генеральный директор компании CRM Technologies Улан Джумашев. В итоге деньги все равно переведут на электронный кошелек, и они перейдут под защиту банковского законодательства.

Дополнительные гарантии

Абоненты всегда могут вернуть свои деньги, как с мобильного кошелька, так и с баланса телефона. Ведь по Закону «О защите прав потребителей» сотовые операторы обязуются вернуть деньги по требованию пользователя. И эти обязательства компании выполняют.

Более того, Ассоциация операторов связи выступила с рядом дельных предложений по части защиты средств на счету, но пока они проигнорированы. Например, ассоциация предлагала компромиссный вариант, по которому применяются еще две дополнительные гарантии вкупе с имеющимся обязательством по 100-процентному депонированию (сохранению) всех остатков по всем кошелькам. Эти гарантии создают тройной уровень гарантий возвратности денежных средств пользователей. Все это означает, что деньги в электронных кошельках гарантированно обеспечены на 100 процентов, при этом хранить в кошельках можно не более 30 тысяч сомов. Тогда как никакой банк не может гарантировать 100-процентный возврат депозитов, если его сумма больше 200 тысяч сомов.

Прямо сейчас можно выразить свою гражданскую позицию по поводу этого спора. Если вы за прозрачную цифровую экономику и возможность пополнения кошельков с баланса мобильного, отправляйте бесплатное SMS на номер 2040 с цифрой 4, если против — 2. Кроме этого, можно зайти на сайт ассоциации aoc.kg, скачать обращение к Нацбанку КР, подписать его и принести регулятору либо в ближайший к вам офис любого мобильного оператора.