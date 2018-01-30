Мобильные кошельки подключились к решению государственных задач

Операторы готовы выполнять все условия Национального банка Кыргызской Республики.

В Кыргызстане появился быстрый и эффективный способ трансформировать экономику в электронный формат. Этим решением стали мобильные кошельки, которые запустили сотовые операторы страны. Всего за три месяца пользоваться кошельками начали более 100 тысяч человек. Оборот платежей по ним составляет уже 1,2 миллиона сомов в день. И это только начало.

Специалисты уверены, что мобильные кошельки способны решить важные государственные задачи, такие как увеличение доли безналичных платежей, повышение прозрачности по торговым оборотам и упрощение доступа к финансовым услугам для населения.

Сотовые компании КР запустили собственные мобильные кошельки почти одновременно несколько месяцев назад. У оператора MegaCom появился MegaPay, у Beeline — Balance, у Мобильного оператора О! — «О!Деньги».

Мобильный кошелек — это приложение для любого телефона, которое позволяет осуществить большое количество платежей: оплатить коммунальные услуги, билеты в кино, услуги такси, перечислись деньги на благотворительность.

Пополнить кошелек на мобильном телефоне можно разными способами. Самый простой из них — перевести деньги с баланса телефона. Такая возможность пополнения кошельков самая удобная и доступная для всех жителей Кыргызстана. Сейчас Национальный банк КР намерен наложить запрет на пополнение мобильных кошельков с баланса, но большинство специалистов выступают против этого, и они готовы добиваться от регулятора отмены этой инициативы

Также деньги на мобильный кошелек можно зачислить через платежные терминалы или привязать к кошельку свою банковскую карту, если она имеется. Доступ к кошельку надежно защищен авторизацией: паролем либо отпечатком пальца.

«Создание мобильных кошельков — это пример инициативы снизу. Пока государственные органы обсуждают, бизнес очень быстро принял решение о том, насколько это выгодно и как это сделать. Для нас — экспертов и аналитиков, которые занимаются переводом того, что сейчас происходит в этом секторе, на юридический язык, это очень интересная тема», - считает Ирина Байкулова, заместитель директора общественного фонда «Гражданская инициатива интернет политики».

Буквально за три месяца бизнес сделал так, что совершенно нецифровой бизнес вдруг оказался востребованным в самых неожиданных сферах. Действительно, когда ребенок просит пойти в кино, а у вас нет физически времени, чтобы купить билеты, вы можете забронировать и приобрести их через мобильный кошелек.

Или, например, прозрачная оплата по таксомоторным фирмам, которую долго добивалась Налоговая служба. А тут, пожалуйста, сотовые операторы предлагают сделать это легко и просто. Этот эффект будет еще сильнее, если все больше людей будут пользоваться мобильным кошельком.

Самое интересное, что все идет к абсолютной прозрачности. Безналичные расчеты и электронные деньги обеспечивают прослеживаемость. То есть то, к чему постоянно призывают госорганы.

По мнению эксперта, «если будет развитие, будут появляться еще более интересные вещи. И стоит отметить, что в других странах для такого специально создают инновационные хабы и различные песочницы. Государство тратит много ресурсов на это.

Операторы сотовой связи выступают за внедрение цифровых инноваций. Соответственно, запрет на электронные кошельки выглядит неразумно.

Должна быть синергия. Операторы готовы выполнять и выполняют все условия, которые выдвигает Нацбанк. Открыть отдельное ОсОО — пожалуйста, зарегистрировать отдельный кошелек — пожалуйста, депонировать сумму средств — пожалуйста. Это еще раз подчеркивает высокую ответственность сотовых операторов и их ответственность перед потребителем».

Экспертное сообщество сходится во мнении, что такие инициативы, как у сотовых операторов, нужно только поддерживать. Это и есть тот самый «Таза коом» в действии, о котором все много слышали и говорят, но никто не знает, с чем его едят.

Это те самые вещи, которые позволяют отслеживать продажи, налоговые отчисления. Когда чиновники ломают голову и думают, как это реализовать, бизнес отвечает на эти вопросы и вовлекает совершенно нетрадиционные секторы экономики в цифру.