В Кыргызстане нет денег на систему tax free

В Кыргызстане до их пор не работает система tax free из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил министр экономики Артем Новиков.

На заседании депутат Дастан Бекешев предложил правительству рассмотреть возможность внедрения системы tax free. Он уверен, что это позволит привлечь в страну туристов.

«По закону каждый человек имеет право на возврат НДС, но у нас это не работает. В некоторых странах возврат администрируется не самой налоговой, а специально нанятыми компаниями. Они могут в любой валюте деньги вернуть. У них есть автоматизированная система, которая показывает, какой процент вернуть. Давайте с этого начнем. Это будет вообще шикарно. А то мы туристов приглашаем, а они даже не могут вернуть НДС за покупки», — предложил депутат.

Министр экономики Артем Новиков признал, что система tax free заработает только тогда, когда реализуют систему фискализации налоговых процедур и внедрят электронные счет-фактуры.

«Система tax free не работает. Мы для себя просматривали, возможно ли ее внедрение. Это требует значительных средств из бюджета для настройки системы. Пока вопрос в проработке», — заключил Артем Новиков.