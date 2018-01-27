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Экономика

Падающий доллар заставил Нацбанк вмешаться и провести интервенцию

Падающий курс доллара заставил Национальный банк выйти на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Отмечено, что накануне НБ КР впервые в этом году покупал доллары. Всего регулятор приобрел $7 миллионов 650 тысяч с расчетами на дату сделки и $7,4 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом, Нацбанк изъял с валютного рынка $15 миллионов 50 тысяч.

Отметим, доллар в Кыргызстане дешевеет с начала месяца. Только за последние две недели он потерял в цене 1,2 сома. При этом проведенная интервенция не повлияла на ситуацию, курс доллара остается низким. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68-68,3 сома, а продают по 68,35-68,5. Номинальный курс установлен в 68,39 сома (падение за сутки — 0,01 процента).
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