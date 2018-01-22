Представители трех стран проведут 24-25 января в Ташкенте встречу по поводу строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

По их данным, накануне трехсторонней встречи запланированы двусторонние узбекско-кыргызское и узбекско-китайское заседания по вопросам международных автомобильных перевозок.

Напомним, во время визита теперь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент в октябре 2017 года достигнута договоренность о возвращении к реализации масштабного проекта по созданию транспортного коридора, который свяжет в единую сеть автомобильные, а в ближайшие годы и железные дороги Узбекистана, Кыргызстана и Китая.

Первые шаги уже сделаны. В конце октября состоялся автопробег грузовых автомобилей по маршруту Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.