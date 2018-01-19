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Экономика

Пустить ли сотовые компании на финансовый рынок? Нацбанк Кыргызстана еще думает

В Национальном банке Кыргызстана состоялась встреча по обсуждению изменений и дополнений в положение об электронных деньгах. Поправки касаются допуска операторов мобильной связи на рынок финансовых услуг. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, во встрече участвовали все, кого касается вопрос: представители Нацбанка, мобильных операторов и коммерческих банков. Обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей. Речь о гарантированности платежей и обеспечении равных условий для всех участников рынка.

Затронули на встрече и вопросы финансовой стабильности платежей с точки зрения аккумулирования средств на счете мобильных операторов, управления рисками в системе, регулирования и взаимодействия при надзоре, включая вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

«По итогам встречи договорились, что проект поправок в положение об электронных деньгах в Кыргызстане доработают с учетом предложений, поступивших во время его общественного обсуждения. Примут во внимание и необходимость минимизации возможных рисков при пополнении электронных кошельков с баланса сотовых телефонов», — говорится в сообщении.
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