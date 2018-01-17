За счет выпуска ценных бумаг в бюджет поступило 15,6 миллиарда сомов

В 2017 году за счет выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет поступило 15 миллиардов 655 миллионов сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, самыми прибыльными оказались государственные казначейские облигации. Благодаря их выпуску бюджет пополнился на 11 миллиардов 673,97 миллиона сомов. При этом активнее всего покупали облигации со сроком обращения в два года.

За счет размещения государственных казначейских векселей в казну поступило 3 миллиарда 980,74 миллиона сомов. Больше средств удалось привлечь за счет размещения ГКВ сроком обращения 12 месяцев — 2 миллиарда 549,01 миллиона сомов. Чуть меньше интересовались шестимесячными ГКВ. Их купили на 1 миллиард 13,79 миллиона сомов. Меньше всего дохода принесли трехмесячные ГКВ — 417,94 миллиона сомов.