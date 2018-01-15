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Экономика

В 2017 году доходы бюджета Кыргызстана составили 140 миллиардов сомов

По предварительным данным Центрального казначейства, за январь-декабрь 2017 года в республиканский бюджет поступило 140 миллиардов 4,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

Основную часть доходов составляют налоговые поступления — 91 миллиард 462,8 миллиона сомов. Это на 9 миллиардов 977,1 миллиона больше, чем в 2016 году. При этом от уплаты налогов и сборов бюджет пополнился на 57 миллиардов 282,9 миллиона сомов, от таможенных сборов — на 34 миллиарда 179,9 миллиона сомов.

Неналоговые поступления сложились в сумме 17 миллиардов 863 миллиона сомов. Показатель вырос на 5 миллиардов 67,3 миллиона сомов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Предприятиями и организациями возвращено по ранее выданным ссудам и кредитам 2 миллиарда 783,2 миллиона сомов. От размещения государственных казначейских векселей бюджет пополнился на 15 миллиардов 654,7 миллиона сомов.
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