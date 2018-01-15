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Экономика

Все ввозимые или производимые в ЕАЭС авто должны соответствовать классу Евро-5

С 1 января 2018 года все типы автомобилей, включая грузовой и пассажирский автотранспорт, производимые или импортируемые в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут соответствовать пятому экологическому классу (аналог Евро-5). Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, с 1 января 2015 года экологическому классу 5 должны соответствовать новые модели легковых автомобилей, ранее не производившиеся на территории ЕАЭС. В 2016 году это требование распространили на все новые легковые автомобили (за исключением автомобилей повышенной проходимости), производимые на территории ЕАЭС или импортируемые из третьих стран.

В ЕЭК отметили, что новое требование позволит снизить в 1,5 раза содержание вредных (загрязняющих) веществ в выхлопных газах новых транспортных средств.

«Помимо очевидного положительного экологического эффекта, вступление в силу жестких норм позволит стимулировать выпуск транспортных средств более современных типов и технологий в двигателестроении. Кроме того, появляется возможность для создания новых производств, прежде всего в области изготовления компонентов и комплектующих», — прокомментировали в комиссии.

Исключение из правил технического регламента сделано для граждан стран союза. Они могут ввозить автомобили для личного пользования, соответствующие экологическому классу не ниже 4-го. Однако эти машины должны отвечать другим нормам и требованиям документа. В частности, иметь так называемые тревожные кнопки (модуль систем вызова экстренных оперативных служб).
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