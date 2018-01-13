Итоги 2017 года. В Кыргызстане вслед за экономикой начали расти и цены

Национальный статистический комитет Кыргызстана сегодня представил предварительные итоги развития экономики страны в 2017 году. Прогнозы специалистов оправдались. Экономика страны по итогам года выросла.

Одинаковый ВВП

По итогам года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 493,3 миллиарда сомов и вырос на 4,5 процента по сравнению с 2016-м и на 3,8 процента — по сравнению с более стабильным 2015-м.

«В 2017 году рост экономики республики обеспечен за счет отраслей товарного производства (на 7,5 процента) и сферы услуг (на 2,1 процента)», — сообщили в Нацстаткоме.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор данные по росту почти идентичны. ВВП составил 445,4 миллиарда сомов с ростом 4,5 процента по сравнению с 2016-м и 3,7 процента по сравнению с 2015 годом.

Такие цифры вполне понятны. Именно к концу 2016 года рост ВВП не только вошел в положительную траекторию, но и показал неплохой рост. А вот увеличение показателей по сравнению с 2015-м говорит о том, что экономика республики практически оправилась от шоков регионального кризиса и сложностей в связи со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Добываем нефть и газ

Еще больший оптимизм внушают показатели роста промышленного производства. По итогам года объем выпущенной продукции оценивается в 231,2 миллиарда сомов. Это на 11,5 процента больше, чем в 2016-м. Без учета предприятий по разработке Кумтора показатель составил 130 миллиардов сомов. По сравнению с 2016 годом отмечен рост на 21 процент.

Омрачает картину лишь то, что рост объема производства связан в основном с добычей полезных ископаемых. Кроме этого, неплохие данные зафиксированы только в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий.

При этом отмечено отставание от уровня 2016 года в производстве электронного и оптического оборудования (на 65,5 процента), электрооборудования (на 12,3 процента), деревянных, бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 0,4 процента).

Цены медленно ползут вверх

По подсчетам Нацстаткома, цены в декабре выросли незначительно — всего на 0,7 процента. Больше всего подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки на — 1,5 процента. Особенно сильно выросли цены на свежие овощи (14,4 процента), картофель (9 процентов), разливное молоко (5,2 процента) и яйца (3,6 процента).

В декабре некоторые продукты подешевели. Это сахар (на 1,4 процента), крупы (на 2,5 процента), рыба (на 1 процент), баранина (на 0,9 процента), растительное масло (на 0,2 процента) и хлеб (на 0,2 процента).

В целом по республике поднялись цены на табачные изделия, услуги и спиртные напитки. Но подешевели непродовольственные товары. Связано это в основном с падением цен на твердое топливо, сжиженный газ и фармацевтическую продукцию.

Больше всего цены выросли в Ошской области, а меньше — в Баткенской.

Несмотря на то что в декабре инфляция в республике была небольшой, годовой показатель роста цен достиг 3,7 процента. По итогам же 2016-го в стране наблюдалась дефляция в 0,5 процента.

Максимальный прирост цен (11,1 процента) в январе-декабре зафиксирован в Ошской области, наименьший (2,3 процента) — в Бишкеке.

Торгуем сухофруктами и стеклом

За 11 месяцев предприниматели Кыргызстана наторговали на $5,6 миллиарда. Это на 10,9 процента больше, чем в 2016 году.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС оценивается в $2,2 миллиарда. Показатель вырос на 14,3 процента по сравнению с 2016 годом. Однако до уровня 2015-го, когда страна только вступила в союз, не дотянул. Наблюдается падение на 11,7 процента.

Традиционно в структуре торговли преобладают импортные поставки. В страну за январь-ноябрь ввезли товары на $4 миллиарда. По сравнению с 2016 годом объем импорта увеличился на 10,2 процента.

В Кыргызстан стали больше ввозить синтетических (в 5,5 раза) и искусственных (в 3,1 раза) тканей, керамических изделий (в 1,8 раза), шин (в 1,5 раза).

Объем экспортных поставок за 11 месяцев составил $1,5 миллиарда (рост на 12,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го). Это связано с увеличением вывоза полированного стекла (в 1,9 раза), сливочного масла (в 1,5 раза), сухофруктов (на 44,7 процента), руд и концентратов драгоценных металлов (на 12,9 процента), а также немонетарного золота (на 2,8 процента).

В то же время наблюдалось снижение вывоза сушеных бобовых овощей (на 31,8 процента) и электрических ламп накаливания (на 29 процентов).

Объем взаимной торговли со странами ЕАЭС в январе-ноябре составил $2 миллиарда 179,2 миллиона. По сравнению с январем-ноябрем 2016-го показатель вырос на 14,3 процента. При этом экспорт товаров вырос на 25,7, импорт — на 11,2 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами ЕАЭС пришлась на Россию (59,4 процента) и Казахстан (36,6 процента).

В Россию мы в основном возим одежду, свежие овощи и сухофрукты, а в Казахстан — одежду, стекло, руду и концентраты драгоценных металлов. В импорте из России и Казахстана преобладают мясо птицы, шины и продукты питания.