Перевозка товаров в рамках ЕАЭС для Кыргызстана стала дешевле. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

По данным пресс-службы ЕЭК, унифицированный тариф при перевозке грузов железнодорожным транспортом из Кыргызстана в другие страны ЕАЭС через Казахстан начали применять в декабре 2017 года. Это позволило снять еще одно препятствие на евразийском экономическом пространстве и стало результатом конструктивного диалога двух стран союза.

Кроме того, в ноябре 2017-го суд ЕАЭС принял консультативное заключение, согласно которому в соответствии с Договором о ЕАЭС при осуществлении подобных перевозок должен применяться унифицированный тариф. Ранее, несмотря на предписания права ЕАЭС, перевозка по железной дороге товаров между государствами-членами и отдельными регионами Кыргызстана через территорию Казахстана осуществлялась по более высоким ставкам транзитного тарифа.

По словам члена коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, решение правительства Казахстана стало еще одним шагом к формированию безбарьерного экономического пространства и реализации принципа «четырех свобод», позволяющим обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всей территории ЕАЭС.