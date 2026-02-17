11:46
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин и член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудили ход сотрудничества в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта стран ЕАЭС. Об этом сообщили в ЕЭК.

пресс-службы Минтранса РФ
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Андрей Никитин поддержал предложение пригласить на предстоящее заседание совета представителей государств-наблюдателей.

Стороны также рассмотрели вопрос формирования дорожной карты по реализации основных направлений скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2027-2029 годы. Приоритеты — нормативное регулирование цифрового развития, внедрение беспилотных технологий и разработка единых норм и стандартов для автономных систем.

Пилотные проекты по применению навигационных пломб также стали предметом повестки. Напомним, с 11 февраля обязательное постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб началось как в Кыргызстане, так и на территории других стран Евразийского экономического союза.

Отмечено, что в работе находятся проекты по электронным международным транспортным накладным e-CMR. Также идет подготовка к запуску пилотного проекта по цифровизации железнодорожных контейнерных перевозок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362283/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
Спартакиада Евразийской экономической комиссии: кыргызстанец среди лучших
Кыргызстан добился конкретных результатов в сфере логистики — министр ЕЭК
При формировании общих рынков энергоресурсов ЕАЭС остаются несогласованные темы
ЕАЭС движется к созданию единого рынка транспортных услуг — Арзыбек Кожошев
В бюджет Кыргызстана от работы Минтранса поступило более 55 миллионов сомов
Актуальным направлением в ЕАЭС является электронная торговля
Продвижение проектов строительства железной дороги — важный ход для Кыргызстана
Единый энергорынок даст странам ЕАЭС возможность помогать друг другу
У родственников Арзыбека Кожошева нет 31 квартиры. В ГНС ошиблись
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
11:43
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контрак...
11:39
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
11:35
Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России
11:34
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
11:22
В Бишкеке оштрафовали родителей девочки за вождение автомобиля