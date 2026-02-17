Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин и член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудили ход сотрудничества в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта стран ЕАЭС. Об этом сообщили в ЕЭК.

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Андрей Никитин поддержал предложение пригласить на предстоящее заседание совета представителей государств-наблюдателей.

Стороны также рассмотрели вопрос формирования дорожной карты по реализации основных направлений скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2027-2029 годы. Приоритеты — нормативное регулирование цифрового развития, внедрение беспилотных технологий и разработка единых норм и стандартов для автономных систем.

Пилотные проекты по применению навигационных пломб также стали предметом повестки. Напомним, с 11 февраля обязательное постоянное отслеживание перевозок товаров с использованием навигационных пломб началось как в Кыргызстане, так и на территории других стран Евразийского экономического союза.

Отмечено, что в работе находятся проекты по электронным международным транспортным накладным e-CMR. Также идет подготовка к запуску пилотного проекта по цифровизации железнодорожных контейнерных перевозок.