В Кыргызстане провели много реформ, но изменений доходной части бюджета не видно

«В Кыргызстане провели множество налоговых реформ. Но все равно мы не видим хорошей динамики изменения доходной части бюджета», — заявила сегодня на круглом столе по вопросу фискализации налоговой системы директор Общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева.

По ее словам, все изменения, которые вносились ранее, не довели до конца. Реформы проводились, налоговое законодательство пытались изменить. В 2017 году начали запускать пилотный проект по внедрению контрольно-кассовых машин, которые передают данные в ГНС в онлайн-режиме.

«Что происходит на рынке? Мы видим несправедливое распределение доходов и налогообложение. Компании, которые работают «по-белому», платят в десятки раз больше налогов, чем те, кто скрывает доходы. Правительство не предлагает нововведений. Налоги останутся прежними. Предлагается только изменить способы сбора налогов. Благодаря системе фискализации налоговой системы будет реализован принцип справедливости и равенства. Бизнес должен иметь равные условия для работы», — заключила Татту Мамбеталиева.