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Экономика

Строить коммуникации по проекту «Умный город» начнут уже в конце января

Реализация проекта «Умный город» начнется в конце января 2018 года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сапар Исаков.

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По его словам, проект тщательно прорабатывался каждой из сторон. Инвесторами по нему выступает консорциум компаний. От имени правительства Кыргызстана этот проект будет вестись под эгидой ГРС. При этом кабмин на первоначальном этапе не вкладывает никаких финансовых средств.

После того как установят нужное оборудование на 70 перекрестках в двух городах, правительство начнет выплату вложенных средств равными долями в течение пяти лет.

Проект будет вестись в течение полутора лет. Конечно, коллеги просят ускорить, потому что смертность на дорогах высокая. Скажу честно, мы этот проект больше делаем не для того, чтобы заработать денег на штрафах, а чтобы спасти человеческие жизни.

Сапар Исаков
Глава кабмина также объяснил, почему возникли сложности при реализации проекта. Оказалось, что проблема была в привлечении третьего инвестора.

«Вклад правительства должен был составить 15 процентов. Но мы посмотрели наши законы, в частности, о госзакупках, и поняли, что реализовать это будет сложно. Поэтому начали поиски еще одной компании, которая бы вложила 15 процентов — $9 миллионов. Компанию нашли», — заключил Сапар Исаков.

При этом он пообещал, что 100 процентов средств от уплаты штрафов в рамках реализации проекта «Умный город» будет получать кыргызская сторона.
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