05:01
-2
USD 69.17
EUR 82.63
RUB 1.22
Экономика

Вес рубля в платежах между странами ЕАЭС растет

Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился за последние шесть лет с 56 до 75 процентов. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы».

По его данным, доля доллара в расчетах при этом снизилась с 35 до 19 процентов. Однако доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. На него приходится, в зависимости от направления платежей, от 50 до 80 процентов расчетов.

Расчеты между странами ЕАЭС в рублях составляют более $69 миллиардов, в долларах США — примерно $18 миллиардов, в евро — около $5 миллиардов.

«Использование национальных валют ЕАЭС во взаимных сделках устраняет для многих предпринимателей нежелательные валютные риски. Оно сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях, содействует укреплению макроэкономической стабильности, а также развитию национальных финансовых рынков и посредников», — уверены эксперты Центра евразийских исследований.

При этом сами бизнесмены считают, что усилению роли нацвалют в расчетах мешают высокие валютные риски, сложившаяся бизнес-практика и отсутствие экономических стимулов использования национальных валют вместо резервных.

Основные причины, препятствующие усилению роли национальных валют во взаиморасчетах между странми ЕАЭС, — более высокие транзакционные издержки и низкая ликвидность по сравнению с долларом, неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам, остающиеся высокими инфляционные ожидания и неопределенность относительно перспектив российской экономики.

«На текущий момент большинство национальных финансовых рынков отличает низкая емкость и ликвидность, а также — в ряде случаев — отсутствие важных сегментов, необходимых для эффективной поддержки повышения роли национальных валют», — отмечают авторы доклада.
Ссылка:
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
Страны ЕАЭС еще не согласовали положения по единым рынкам нефти и газа
Россельхознадзор вернул в Кыргызстан 20 тонн свежей капусты
Стало известно, когда в странах ЕАЭС заработает единый рынок нефти
Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС
Олег Панкратов: Все проблемы между странами ЕАЭС может решить «цифра»
Чего ждать ЕАЭС от председательства в союзе России
Самый большой промышленный рост среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане
Темира Сариева беспокоит, что между странами ЕАЭС нет доверия
Кыргызстан готов в 2018 году приступить к каботажным перевозкам ЕАЭС
Популярные новости
Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов
Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все
Штормит. Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дешевеет Штормит. Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о&nbsp;нем знать Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания