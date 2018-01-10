Вес рубля в платежах между странами ЕАЭС растет

Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился за последние шесть лет с 56 до 75 процентов. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы».

По его данным, доля доллара в расчетах при этом снизилась с 35 до 19 процентов. Однако доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. На него приходится, в зависимости от направления платежей, от 50 до 80 процентов расчетов.

Расчеты между странами ЕАЭС в рублях составляют более $69 миллиардов, в долларах США — примерно $18 миллиардов, в евро — около $5 миллиардов.

«Использование национальных валют ЕАЭС во взаимных сделках устраняет для многих предпринимателей нежелательные валютные риски. Оно сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях, содействует укреплению макроэкономической стабильности, а также развитию национальных финансовых рынков и посредников», — уверены эксперты Центра евразийских исследований.

При этом сами бизнесмены считают, что усилению роли нацвалют в расчетах мешают высокие валютные риски, сложившаяся бизнес-практика и отсутствие экономических стимулов использования национальных валют вместо резервных.

Основные причины, препятствующие усилению роли национальных валют во взаиморасчетах между странми ЕАЭС, — более высокие транзакционные издержки и низкая ликвидность по сравнению с долларом, неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам, остающиеся высокими инфляционные ожидания и неопределенность относительно перспектив российской экономики.

«На текущий момент большинство национальных финансовых рынков отличает низкая емкость и ликвидность, а также — в ряде случаев — отсутствие важных сегментов, необходимых для эффективной поддержки повышения роли национальных валют», — отмечают авторы доклада.