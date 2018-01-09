В декабре 2017 года международные резервы Кыргызстана выросли на $73,72 миллиона

В декабре 2017 года валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $73,72 миллиона. Об этом сообщил сайт Национального банка.

По его данным, по итогам декабря объем международных резервов оценивается в $2 миллиарда 176,49 миллиона. Это самый большой показатель за последние три года. С начала года резервы выросли на $207,36 миллиона.

В 2017 году Национальный банк провел 21 интервенцию. За весь год он пять раз скупал доллары, приобретя $34 миллиона 460 тысяч. Продавал же валюту Нацбанк активнее: за 16 интервенций на рынок выбросили $107 миллионов 150 тысяч. Чистая продажа долларов составила $72 миллиона 690 тысяч.