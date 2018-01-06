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Экономика

Нацбанк Кыргызстана оштрафовал еще один коммерческий банк за нарушение закона

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал один из коммерческих банков за нарушение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

По его данным, на банк наложен штраф в 30 тысяч сомов. Еще два должностных лица другого финансово-кредитного учреждения оштрафованы на 7 тысяч сомов каждый. При этом название банков, а также точную причину взысканий не называют.

Отметим, в декабре НБ КР за нарушение законодательства отозвал у микрокредитной компании «Акниет» свидетельство о регистрации, а у обменного бюро ОсОО «Тынча Компани» — лицензию.
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